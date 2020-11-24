"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников

Американская певица Мадонна сфотографировала свое лицо крупным планом. Подписчики заявили, что артистка стала почти неузнаваемой.

Мадонна родилась в 1958 году Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 23 ноября в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена с розовыми волосами и ожерельем на шее.

Артистка сфотографировала свое лицо крупным планом, чтобы показать, как выглядит ее лоб.

"Блестящий лоб", – подписала снимок артистка.

"Что происходит с вашим лицом? Практически неузнаваема", – отреагировали на фото фолловеры.

"Хватит колоть ботокс! Мадонна, ты прекрасна! Не разрушай этим свое лицо", – обратились к певице поклонники.

"Почему знаменитости стараются выглядеть так, будто бы их забальзамировали при жизни?" – прокомментировали снимок пользователи сети.

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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган. 20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

Певица имеет скандальную репутацию благодаря эксплуатации на сцене эпатажных образов.