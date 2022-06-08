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08 июня, 2022
 
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Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга

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Хайек и Пино поженились в 2009 году
Хайек и Пино поженились в 2009 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Сальма Хайек 7 июня опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена в бикини сиреневого цвета во время отдыха на яхте в компании своего мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино.

Хайек позировала в кадре, танцуя на столе перед супругом.

"Танцы на столе, парусный спорт", – отметила двумя хештегами фотопубликацию актриса.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

14 февраля 2009 Хайек вышла замуж за Пино. Супруг старше ее на четыре года. Пара воспитывает дочь Валентину, которая родилась у них в 2007 году.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года. 

Теги: яхта, Сальма Хайек, отдых, бикини
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