Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга

Хайек позировала в кадре, танцуя на столе перед супругом.

"Танцы на столе, парусный спорт", – отметила двумя хештегами фотопубликацию актриса.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

14 февраля 2009 Хайек вышла замуж за Пино. Супруг старше ее на четыре года. Пара воспитывает дочь Валентину, которая родилась у них в 2007 году.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года.