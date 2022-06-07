"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании

"Сегодня Нина впервые перешагнула порог школы. К сожалению, раньше времени. Отметим первый учебный день в Великобритании. Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое. Сегодня мы с Ниной переживаем большой стресс, потому что столкнулись с чем-то новым. Благодарна всем, кто предоставил нам убежище и помощь в новой стране. Верю, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков нашей страны, будет переступать порог школы на территории свободной, независимой и непобедимой Украины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)