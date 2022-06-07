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07 июня, 2022
 
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"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании

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Тоня Матвиенко мать двоих дочерей
Тоня Матвиенко – мать двоих дочерей
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 7 июня разместила в Instagram фото своей шестилетней дочери Нины Матвиенко, на котором та запечатлена в первый день занятий в одной из школ Великобритании.

"Сегодня Нина впервые перешагнула порог школы. К сожалению, раньше времени. Отметим первый учебный день в Великобритании. Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое. Сегодня мы с Ниной переживаем большой стресс, потому что столкнулись с чем-то новым. Благодарна всем, кто предоставил нам убежище и помощь в новой стране. Верю, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков нашей страны, будет переступать порог школы на территории свободной, независимой и непобедимой Украины".

Контекст:

Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) от первого брака и Нины (2016) – от второго.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию.

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: Великобритания, дети, школы, ребенок
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