"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании

"Сегодня Нина впервые перешагнула порог школы. К сожалению, раньше времени. Отметим первый учебный день в Великобритании. Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое. Сегодня мы с Ниной переживаем большой стресс, потому что столкнулись с чем-то новым. Благодарна всем, кто предоставил нам убежище и помощь в новой стране. Верю, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков нашей страны, будет переступать порог школы на территории свободной, независимой и непобедимой Украины".
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Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) от первого брака и Нины (2016) – от второго.
До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию.
Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью.