  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки

По словам певицы, ее мать отказалась покидать Украину после нападения РФ, а она со своими детьми переехала в Португалию. Спустя два месяца после разлуки мать и дочь встретились в Германии, где выступили с благотворительным концертом.

"Я маму не видела два месяца, и будто я уже взрослая, но это мама, и мы с ней очень близки. Я с мамой живу последние 12 лет. [Муж] Арсен, мама, [дочери] Ульяна и Нина – мы все вместе, это моя семья. Первые два месяца без мужа, без мамы, Ульяна потом уехала, и я осталась одна с Ниной. Для меня было тяжело", – рассказала Тоня Матвиенко.

По словам артистки, ее мать после выступления в Германии заявила, что возвращается в Украину. Тоня Матвиенко отметила, что также планирует переезд из Германии, но не стала уточнять куда.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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