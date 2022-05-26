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26 мая, 2022
 
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Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки

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Мать и дочь Матвиенко встретились в Германии после двухмесячной разлуки
Мать и дочь Матвиенко встретились в Германии после двухмесячной разлуки
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 24 мая в эфире канала "Украина" призналась, что тяжело переживала двухмесячную разлуку с матерью, украинской народной артисткой Ниной Матвиенко.

По словам певицы, ее мать отказалась покидать Украину после нападения РФ, а она со своими детьми переехала в Португалию. Спустя два месяца после разлуки мать и дочь встретились в Германии, где выступили с благотворительным концертом.

"Я маму не видела два месяца, и будто я уже взрослая, но это мама, и мы с ней очень близки. Я с мамой живу последние 12 лет. [Муж] Арсен, мама, [дочери] Ульяна и Нина – мы все вместе, это моя семья. Первые два месяца без мужа, без мамы, Ульяна потом уехала, и я осталась одна с Ниной. Для меня было тяжело", – рассказала Тоня Матвиенко. 

По словам артистки, ее мать после выступления в Германии заявила, что возвращается в Украину. Тоня Матвиенко отметила, что также планирует переезд из Германии, но не стала уточнять куда.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 апреля Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию. Где в это время находилась она сама, певица не уточняла.

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери.

Теги: Германия, Португалия, Антонина Матвиенко, семья, Нина Матвиенко
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