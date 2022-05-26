"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего

Бурмака – брату: Мы все очень ждем тебя, Славочка! Фото: Марія Бурмака Офіційна сторінка / Facebook

"Сегодня у моего брата Святослава Бурмаки день рождения! В первые дни [войны] ушел в военкомат – и мобилизовали в ВСУ", – подписала снимок артистка.

Певица добавила, что в апреле у его брата родилась дочь.

"Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой", – подытожила Бурмака.

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