Бульвар Шоубиз
 
26 мая, 2022
 
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"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего

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Бурмака брату: Мы все очень ждем тебя, Славочка!
Бурмака – брату: Мы все очень ждем тебя, Славочка! 
Фото: Марія Бурмака Офіційна сторінка / Facebook

Украинская певица Мария Бурака 26 мая в Instagram разместила фото, на котором запечатлен ее брат Святослав Бурмака.

"Сегодня у моего брата Святослава Бурмаки день рождения! В первые дни [войны] ушел в военкомат – и мобилизовали в ВСУ", – подписала снимок артистка. 

Певица добавила, что в апреле у его брата родилась дочь. 

"Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой", – подытожила Бурмака.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бурмака родилась в 1970 году в Харькове. В 17 лет стала студенткой филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. В 1989 году получила вторую премию на фестивале "Червона рута". Первый компакт-диск артистка выпустила в 1991 году.

В 1997 году Бурмака получила звание заслуженной артистки Украины, в 2009 году – народной.

О своем брате Святославе Бурмаке певица не рассказывала. У нее также есть двоюродный брат Юрий Павленко, он – экс-министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 

Теги: Мария Бурмака, война России против Украины, семья
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