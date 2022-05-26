"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего

"Сегодня у моего брата Святослава Бурмаки день рождения! В первые дни [войны] ушел в военкомат – и мобилизовали в ВСУ", – подписала снимок артистка.
Певица добавила, что в апреле у его брата родилась дочь.
"Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой", – подытожила Бурмака.
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Бурмака родилась в 1970 году в Харькове. В 17 лет стала студенткой филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. В 1989 году получила вторую премию на фестивале "Червона рута". Первый компакт-диск артистка выпустила в 1991 году.
В 1997 году Бурмака получила звание заслуженной артистки Украины, в 2009 году – народной.
О своем брате Святославе Бурмаке певица не рассказывала. У нее также есть двоюродный брат Юрий Павленко, он – экс-министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта.