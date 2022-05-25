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В "Карнеги-холл" в Нью-Йорке состоялся концерт в поддержку Украины. Фото

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Гир был ведущим мероприятия в поддержку Украины
Гир был ведущим мероприятия в поддержку Украины
Фото: Carnegie Hall / Facebook

23 мая в концертном зале "Карнеги-холл" в Нью-Йорке состоялся благотворительный концерт с участием мировых знаменитостей в поддержку Украины. Об этом сообщается 25 мая на странице "Карнеги-холл" в Facebook.

Ведущим мероприятия был американский актер Ричард Гир, который поддерживает Украину с первых дней войны.

Издание The New York Times пишет, что перед началом мероприятия зрителям показали ранее записанное обращение супруги украинского президента Владимира Зеленского Елены, в котором она отметила, что Украина является неотъемлемой частью мировой культуры.

Партнером мероприятия выступила благотворительная организация Direct Relief. 

https://www.facebook.com/carnegiehall/posts/378187411016951

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Карнеги-холл" – концертный зал в Нью-Йорке, в котором исполняют как академическую, так и популярную музыку. Он был открыт в 1891 году.

Теги: Украина, музыка, война России против Украины, Ричард Гир
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