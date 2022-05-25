В "Карнеги-холл" в Нью-Йорке состоялся концерт в поддержку Украины. Фото

Гир был ведущим мероприятия в поддержку Украины Фото: Carnegie Hall / Facebook

Ведущим мероприятия был американский актер Ричард Гир, который поддерживает Украину с первых дней войны.

Издание The New York Times пишет, что перед началом мероприятия зрителям показали ранее записанное обращение супруги украинского президента Владимира Зеленского Елены, в котором она отметила, что Украина является неотъемлемой частью мировой культуры.

Партнером мероприятия выступила благотворительная организация Direct Relief.

Война России против Украины. Главное (обновляется)