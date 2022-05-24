ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"Вся наша семья из Киева, "Охматдет" строил мой прадед". 16-летний сын Гинзбурга выступит с концертом в США в поддержку киевской больницы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Энтони Гинзбург лауреат шести международных конкурсов
Энтони Гинзбург – лауреат шести международных конкурсов
Фото: Mark Ginzburg / Facebook

16-летний сын украино-американского бизнесмена Марка Гинзбурга выступит в Нью-Йорке (США) с благотворительным концертом в поддержку детской клинической больницы "Охматдет" в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил Марк Гинзбург.

По словам Марка Гинзбурга, благотворительный концерт для сбора денег для киевской больницы  личная инициатива его сына.

"Он победитель шести международных конкурсов, семь раз играл в "Карнеги-холл" и трижды в "Линкольн-центре". Летом у него концерты в Вене, Зальцбурге, Амстердаме, Праге и Милане. Это была его личная инициатива, он все сделал сам. Хотя он родился в США, он сказал: "Вся наша семья из Киева, здание "Охматдет" строил мой прадед и я должен это сделать", – рассказал Гинзбург.

Фото предоставлено Марком Гинзбургом
Фото предоставлено Марком Гинзбургом

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В результате ракетных обстрелов рано утром 16 марта в Киеве в детской больнице "Охматдет" был поврежден один из корпусов, а на территории заведения обнаружили обломки ракеты.

Теги: Нью-Йорк, концерт, Охматдет, обстрелы, война России против Украины, Марк Гинзбург, Карнеги-холл
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44401)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (39195)
3
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (38688)
4
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (34496)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (29980)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (20138)
7
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (18653)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17649)
 
 
 
 