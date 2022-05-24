"Вся наша семья из Киева, "Охматдет" строил мой прадед". 16-летний сын Гинзбурга выступит с концертом в США в поддержку киевской больницы

По словам Марка Гинзбурга, благотворительный концерт для сбора денег для киевской больницы – личная инициатива его сына.

"Он победитель шести международных конкурсов, семь раз играл в "Карнеги-холл" и трижды в "Линкольн-центре". Летом у него концерты в Вене, Зальцбурге, Амстердаме, Праге и Милане. Это была его личная инициатива, он все сделал сам. Хотя он родился в США, он сказал: "Вся наша семья из Киева, здание "Охматдет" строил мой прадед и я должен это сделать", – рассказал Гинзбург.

Фото предоставлено Марком Гинзбургом

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