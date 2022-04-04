Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали в "Охматдет" сверхсовременные аппараты для лечения ран

Renasys™ Touch – это аппараты для вакуумной терапии сложных плохо заживающих ран. Специальные насосы применяются в том случае, когда на рану невозможно наложить швы и устранить повреждения с помощью традиционных методов лечения. У пациентов сразу проходят отеки, восстанавливается нормальное кровообращение. С язвами и нагноениями раньше боролись, высушивая рану йодом, спиртом или специальными мазями, теперь эти проблемы устраняет вакуум.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в пресс-службе Фонда.