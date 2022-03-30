С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине провели две пересадки сердца – Радуцкий

Во Львове за это время пересадили две почки и сердце пациентам-переселенцам.

Двух подростков, которые нуждались в пересадке почки, эвакуировали из киевской больницы "Охматдет" в Первое медицинское объединение Львова. Там прооперировали 12-летнего Юрия из Житомирской области и 15-летнего Игоря из Константиновки Донецкой области.

Медики решили, что дети будут первыми на операцию, как только появятся донорские органы.

"12 марта 29-летний мужчина скончался от инсульта, его семья согласилась на изъятие органов. Юрчику и Игорю провели трансплантацию почек. Операции прошли успешно, и ребят уже выписывают из больницы", – рассказал Радуцкий.