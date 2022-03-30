С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине провели две пересадки сердца – Радуцкий

Во Львове за это время пересадили две почки и сердце пациентам-переселенцам.
Двух подростков, которые нуждались в пересадке почки, эвакуировали из киевской больницы "Охматдет" в Первое медицинское объединение Львова. Там прооперировали 12-летнего Юрия из Житомирской области и 15-летнего Игоря из Константиновки Донецкой области.
Медики решили, что дети будут первыми на операцию, как только появятся донорские органы.
"12 марта 29-летний мужчина скончался от инсульта, его семья согласилась на изъятие органов. Юрчику и Игорю провели трансплантацию почек. Операции прошли успешно, и ребят уже выписывают из больницы", – рассказал Радуцкий.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.
В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию.
Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.