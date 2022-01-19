В Украине впервые успешно провели трансплантацию печени ребенку от посмертного донора

"Сегодня уже можно сказать, что пересадка была успешной, ведь после нее прошла неделя и печень работает!" – написала она.

Дмитриева отметила, что донором стал мужчина, у которого разорвалась аневризма в мозге. Орган из Винницы во Львов доставили вертолетом Нацполиции в рамках проекта аэромедицинской эвакуации.

Операцию проводили врачи из Львова и Киева.

"Для семьи малыша операция была бесплатной", – заявила она, отметив, что все расходы были покрыты средствами из госбюджета.