Зеленский подписал закон о трансплантациях за государственный счет

Закон о трансплантации органов действует в Украине третий год Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла этот документ 16 декабря 2021 года.

"Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что, согласно закону, пару донор – реципиент будет подбирать Единая государственная система трансплантации, "которая является полностью независимой от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям".

"Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия либо несогласия на донорство через электронные ресурсы", – объяснили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а некоторые его части – с 1 декабря 2022 года.