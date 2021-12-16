Верховная Рада расширила круг лиц, которые принимают решение о трансплантации органов

Документ поддержали 305 народных депутатов Украины при необходимых 226-ти.

"Законом уточнена терминология и основные принципы осуществления трансплантации; [...] расширен круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения извлечения анатомических материалов, выбора реципиента, проведения трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией", – говорится в сообщении.

В парламенте рассказали, что документ уполномочивает Министерство здравоохранения утверждать условия и порядки изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов.

"Предоставлена возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электронное согласие); уточнены отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъяты положения о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для предоставления согласия на посмертное донорство после его смерти", – объяснили в Раде.

За основу законопроект был принят 21 сентября 2021 года.