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Рада отправила на доработку законопроект об усовершенствовании предоставления медпомощи

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Рада не поддержала законопроект в первом чтении
Рада не поддержала законопроект в первом чтении
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 15 декабря не смогла поддержать в первом чтении законопроект №6306 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании предоставления медицинской помощи". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

За документ в первом чтении проголосовало 222 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов. 

Возвращение документа на доработку поддержало 244 парламентария.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", представляя законопроект в парламенте, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина заявила, что затягивание принятия документа приведет к тому, что 200 тыс. человек могут остаться без инсулинов с января 2022 года.

"Кроме этого, законопроект вводит новые стимулы для реализации медреформы в Украине. В первую очередь это мониторинг услуг, которые предоставляются пациентам государством. Благодаря изменениям государство сможет смотреть, насколько качественно и в полном ли объеме пациентам оказывают медицинские услуги за средства госбюджета", – сказала она.

Также, по ее словам. проект закона утвердил бы, что средства, выделенные на программу медгарантий, должны быть направлены только на нее. Кроме этого, законопроект предлагал ввести реестр пациентов с орфанными заболеваниями.

"Законопроект предлагает усовершенствовать механизм проведения мониторинга соблюдения поставщиками медицинских услуг условий договоров, урегулировать вопросы обеспечения развития электронной системы здравоохранения, ввести кластерный принцип организации госпитальных округов, объединить вторичную и третичную медицинскую помощь в один вид", – сказал на заседании Верховной Рады один из авторов документа, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Он сказал, что возглавляемый им комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования рекомендовал принять этот законопроект за основу и сократить сроки подготовки ко второму чтению.

Проект закона был зарегистрирован 12 ноября. Его авторы – ряд нардепов.

Теги: Верховная Рада, медицина, законопроект, Михаил Радуцкий, реформа здравоохранения, нардеп Ольга Стефанишина
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