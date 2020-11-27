Степанов сказал, что реформы Супрун привели бы к "каюку с COVID" при 2 тыс. больных в сутки. Супрун заявила об "охоте на ведьм"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что реформы, которые проводила бывшая и.о. главы Минздрава Уляна Супрун, гарантированно стали бы причиной коллапса медицинской системы Украины при 2–3 тыс. больных COVID-19 в сутки. Супрун назвала его заявление "очередной чепухой" и подчеркнула, что эти реформы никто не отменил.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, которое вышло 25 ноября, раскритиковал работу Уляны Супрун на должности и.о. министра здравоохранения.

"В мире существует четыре типа систем здравоохранения. Две государственные – система [Николая] Семашко и система Великобритании (так называемая система [Уильяма] Бевериджа), социальное страхование Германии и страхование в Америке. Все остальные – модификации. Мы взяли за основу систему Великобритании, а затем уже начался процесс имплементации этой системы. Тот способ, которым они начали эту имплементацию... Я могу сказать единственную вещь: если бы они еще поимплементировали пару лет, то нам бы пришел каюк с COVID-19 где-то на 2–3 тыс. больных. Это я вам даю гарантию", – сказал министр.

Супрун сегодня в Facebook написала, что это заявление Степанова – "очередная чепуха".

"Когда во время пандемии сферой здравоохранения руководят могут люди, это большая угроза. Когда же эти неспособные еще и наглые, лживые и тупые, это катастрофа", – отметила она.

То, что называют "реформой Супрун", ни Степанов, ни его предшественники не отменили, подчеркнула бывшая исполняющая обязанности министра.

"Совершенно бездарно имплементировано на уровне специализированной помощи – да. Нивелировано на уровне первичной медицинской помощи – да. Но остановлено – нет", – добавила Супрун.

Трансформация системы здравоохранения, которую ввели при Супрун, базируется на британской модели, пояснила она.

"Не понимаю, как человек, который до сих пор не наладил систему тестирования и отслеживания контактов на должном уровне, может что-то мямлить о "коллапсе при 3 тыс. случаев". Это, наверное, новый мем, потому что старые о "50 тыс. врачей потеряют работу" и "мы чемпионы в борьбе с COVID-19" уже не работают. Ситуация, к сожалению, становится только хуже. Соответственно, заявления министра будут становиться еще бессмысленнее, а охота на ведьм – еще более актуальной. Сегодня в Украине "здравый смысл" объявлен в розыск", – резюмировала Супрун.