Степанов сказал, что реформы Супрун привели бы к "каюку с COVID" при 2 тыс. больных в сутки. Супрун заявила об "охоте на ведьм"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, которое вышло 25 ноября, раскритиковал работу Уляны Супрун на должности и.о. министра здравоохранения.
"В мире существует четыре типа систем здравоохранения. Две государственные – система [Николая] Семашко и система Великобритании (так называемая система [Уильяма] Бевериджа), социальное страхование Германии и страхование в Америке. Все остальные – модификации. Мы взяли за основу систему Великобритании, а затем уже начался процесс имплементации этой системы. Тот способ, которым они начали эту имплементацию... Я могу сказать единственную вещь: если бы они еще поимплементировали пару лет, то нам бы пришел каюк с COVID-19 где-то на 2–3 тыс. больных. Это я вам даю гарантию", – сказал министр.
Супрун сегодня в Facebook написала, что это заявление Степанова – "очередная чепуха".
"Когда во время пандемии сферой здравоохранения руководят могут люди, это большая угроза. Когда же эти неспособные еще и наглые, лживые и тупые, это катастрофа", – отметила она.
То, что называют "реформой Супрун", ни Степанов, ни его предшественники не отменили, подчеркнула бывшая исполняющая обязанности министра.
"Совершенно бездарно имплементировано на уровне специализированной помощи – да. Нивелировано на уровне первичной медицинской помощи – да. Но остановлено – нет", – добавила Супрун.
Трансформация системы здравоохранения, которую ввели при Супрун, базируется на британской модели, пояснила она.
"Не понимаю, как человек, который до сих пор не наладил систему тестирования и отслеживания контактов на должном уровне, может что-то мямлить о "коллапсе при 3 тыс. случаев". Это, наверное, новый мем, потому что старые о "50 тыс. врачей потеряют работу" и "мы чемпионы в борьбе с COVID-19" уже не работают. Ситуация, к сожалению, становится только хуже. Соответственно, заявления министра будут становиться еще бессмысленнее, а охота на ведьм – еще более актуальной. Сегодня в Украине "здравый смысл" объявлен в розыск", – резюмировала Супрун.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более чем 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. умерли.
Степанов еще 3 ноября говорил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине близка к катастрофической. Он рассказывал, что в случае, если заполнение больничных коек достигнет 100%, будут активированы протоколы медицинского сортирования, когда приоритетным станет предоставление медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Сегодня он заявил, что пока система здравоохранения страны справляется с ростом заболеваемости. По его данным, сейчас заняты почти 50% коек, которые выделены для пациентов с COVID-19.
Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.
5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.