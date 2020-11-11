Голубовская: Пока из министерства не уберут все, что зашло за пять последних лет, абсолютно некомпетентных людей... У них одна задача – саботировать все живое

Украинское медицинское сообщество очень поддерживает сегодняшнего министра здравоохранения Максима Степанова. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Я просто многие вещи вижу внутри министерства. И я знаю, что он делает максимум в тех условиях, в которых он на сегодняшний день находится. Я неоднократно говорила и считаю, что имею право на свое мнение: пока из министерства не уберут все, что зашло за пять последних лет, абсолютно некомпетентных людей, совершенно безграмотных, каких-то экспертов с сумасшедшими зарплатами, которые руководят кандидатами наук… У меня такое впечатление, что у них одна задача стоит: саботировать все, что живое появляется… Я просто была лично этому несколько раз свидетелем", – отметила Голубовская.

По ее словам, сейчас к украинским врачам стали прислушиваться. Врач-инфекционист считает, что попытки уволить Степанова связаны с политическими играми.

"Я, например, считаю, что это связано только с тем, что он пытается противостоять каким-то моментам, пытается сделать какие-то нормальные вещи. Вот я, например, точно знаю, что когда он сделал медицинский совет при Минздраве, то включил туда много известных людей. И я просто знаю, какие были реакции на некоторые фамилии. В том числе и на мою. Так что вы хотите от такого ведомства? В любом ведомстве все должны делать одно дело. Понимаете? А если лебедь, рак и щука, как везде, так, извините, кого ни поставь... Я вообще удивляюсь людям, которые хотят еще идти на высокие должности. Кроме того, что их обольют с ног до головы грязью, никто ничего не сделает, я вам гарантию даю. Здесь хоть нас слышат. Спасибо за это", – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о своем отношении к предыдущему главе Минздрава Уляне Супрун, Голубовская сказала, что та была "идеальным исполнителем задач, которые писались, наверное, не в нашей стране".

"Бюджет Украины по закупкам каких-то лекарственных средств, на которые мы миллиарды отдаем в воюющей стране, получаем через международные организации – и утилизировать их надо еще за деньги, потому что просроченные приходят. Все это было прекрасно сделано. Уничтожены, деморализованы многие специалисты, ушли от стандартизации медицинской помощи – полный хаос в первичном звене вы все сейчас видите. И все: перетряхнули всех на свете, облили грязью специалистов. С этим она справилась идеально. Я думаю, что найти такого человека среди украинцев было бы просто невозможно", – добавила она.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

С 2016-го по 2019 год Супрун занимала должность и.о. министра здравоохранения, при ней в Украине был реализован первый этап медреформы.

Министром здравоохранения Степанова назначили 30 марта 2020 года.

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