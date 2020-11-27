Из-за большого количества контактов между людьми во время празднования Нового года в Украине вероятны всплески заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, подобные тем, которые следовали за празднованием многолюдных свадеб на западе страны, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов сказал, что сейчас медицинская система Украины справляется с наплывом пациентов Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обеспокоен приближением новогодних праздников и возможным всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, связанным с ними.

Об это министр заявил во время онлайн-брифинга 27 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наши новогодние праздники вызывают беспокойство. Так как мы проводим праздники весело и они предполагают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках. [...] Понятно, что могут быть всплески. Мы такое видели, например, во время празднования свадеб на западной Украине", – сказал он.

При этом министр заявил, что сейчас медицинская система Украины справляется с наплывом пациентов.

"На сегодняшний день у нас 55 856 коек уже выделено под лечение пациентов с COVID-19. Из них заняты больными 49,9% (то есть 27 887 коек)", – сказал он.

23 ноября министр говорил о заполненности коечного фонда на 52% (27 792 пациента). С тех пор, по его данным, для пациентов с COVID-19 подготовили почти 2 тыс. койко-мест.