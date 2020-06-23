Супрун заявила, что ее пытались запугать

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что сегодня вечером ее пытался сфотографировать неизвестный мужчина, при этом он вел себя вызывающе.

Вечером 23 июня возле дома, где живет бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, ее пытался фотографировать неизвестный мужчина. Он вел себя очень нагло, словно хотел запугать, об этом Супрун написала пост в Facebook и приложила фотографии.

"После этого он побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса [народного депутата Виктора] Медведчука. Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо других, сидел человек, очень похожий на бывшего депутата ВР Константина Ярынича от БПП, сейчас он член партии "Европейская солидарность". Ярынич также кандидат на пост главы НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции своего человека", – написала Супрун.

По ее информации, Ярынич – главный врач Кропивницкого онкодиспансера. Недавно его поймали на вымогательстве взятки у пациентов клиники.

"Очень достойный кандидат для того, чтобы возглавить службу, в распоряжении которой находятся миллиарды средств налогоплательщиков", – отметила бывшая и.о. министра.

Она сообщила также, что вместе с адвокатом готовит заявление в полицию.

С 2016-го по 2019 год Супрун занимала должность и.о. министра здравоохранения, при ней в Украине был реализован первый этап медреформы.