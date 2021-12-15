Кабмин продлил карантин в Украине, Зеленский встретился с Шольцем и Макроном, Рада переименовала Владимир-Волынский. Главное за день

Адаптивный карантин продлен на три месяца

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине на три месяца – до 31 марта 2022 года.

"В течение первого квартала у нас будет действовать карантин. Это означает, что все правила доступа в общественные места – COVID-сертификаты, ношение масок и соблюдение дистанции – остаются в силе", – заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Зеленский встретился с Шольцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря в Брюсселе провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в нормандском формате", – сообщили в Офисе президента Украины.

Две области вышли из "красной" зоны

С 15 декабря Винницкая и Хмельницкая области перешли в "желтую" зону эпидемический опасности. введение "желтого" уровня стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью.

В России Цимбалюка обвиняют в экстремизме

13 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что корреспондента УНИАН в Москве Романа Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды).

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме. "Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", – написал журналист.

Также Цимбалюк заявил, что его преследуют в РФ за "разжигание межнациональной розни" в отношении россиян.

Владимир-Волынский переименовали

Верховная Рада Украины приняла проект постановления №6378 о переименовании города Владимир-Волынский (Волынская область). Теперь город будет называться Владимир.

Переименование города Владимир-Волынский инициировали его жители, чтобы вернуть населенному пункту историческое название.

Мальта разрешила каннабис

Парламент Мальты 36 голосами против 27 одобрил легализацию употребления каннабиса, а также его выращивание для личного пользования.

Мальта первой в истории ЕС официально разрешила употребление каннабиса в личных целях. Закон позволит хранить гражданам Мальты до 7 г каннабиса и выращивать в домашних условиях до четырех растений. Также документ предусматривает создание специальных клубов, членам которых смогут продавать каннабис.