Цимбалюк рассказал, за что против него в РФ открыли дело об экстремизме

"Слова, за которые они меня преследуют, звучат очень просто: "Если любой российский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес". Они почему-то первую часть – о пересечение украинской границы с оружием – отвергли и пришли к выводу, что я занимаюсь "разжиганием межнациональной розни" в отношении группы россиян, хотя на самом деле все просто: сидите дома и не мешайте нам жить, тогда и сами будете живы, и мы будем живы, и все у всех будет хорошо", – пояснил журналист.

Контекст:

Пропагандистское российское издание RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.

"Я почитаю, подумаю, что они хотят… На самом-то деле, я всегда говорю: я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", – сказал Цимбалюк.

13 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды).

Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме.

"Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", – написал журналист.