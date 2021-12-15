В России против украинского журналиста Цимбалюка открыли дело об экстремизме – адвокат

По его информации, журналиста обвинили в экстремизме. Власти собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды).

"Однако важно понимать специфику. Грань между административным экстремизмом и уголовным весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и резиновые, то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", – заявил Полозов.

Он отметил, что российские пропагандистские ресурсы озвучивают "якобы дискредитирующую" Цимбалюка информацию, обвиняя его в шпионской деятельности.

"Со стороны властей РФ производится давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности", – подчеркнул юрист.

Он добавил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме.

"Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", – написал журналист.