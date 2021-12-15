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В России против украинского журналиста Цимбалюка открыли дело об экстремизме – адвокат

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Цимбалюк единственный украинский журналист, аккредитованный в России
Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России
Фото: Роман Цимбалюк / Facebook

Единственный аккредитованный в России украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк оказался в РФ вне закона. Об этом в Facebook 13 декабря написал адвокат Николай Полозов.

По его информации, журналиста обвинили в экстремизме. Власти собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды).

"Однако важно понимать специфику. Грань между административным экстремизмом и уголовным весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и резиновые, то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", – заявил Полозов.

Он отметил, что российские пропагандистские ресурсы озвучивают "якобы дискредитирующую" Цимбалюка информацию, обвиняя его в шпионской деятельности.

"Со стороны властей РФ производится давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности", – подчеркнул юрист.

Он добавил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4717464261652266

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме.

"Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", – написал журналист.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/4915207605179138

Контекст:

Пропагандистское российское издание RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.

"Я почитаю, подумаю, что они хотят… На самом-то деле, я всегда говорю: я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", – сказал Цимбалюк.

Теги: Россия, Украина, Москва, УНИАН, экстремизм, Николай Полозов, Роман Цимбалюк, журналисты
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