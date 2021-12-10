СМИ сообщают, что украинского корреспондента Цимбалюка вызвали на допрос в Москве. Журналист говорит, что повестку не получал

Цимбалюк: Если меня отправят на обязательные работы в RT, то это будет перебор Фото: Roman Tsymbaliuk / Facebook

Канал RT, ссылаясь на собственные источники, заявил, что поводом для якобы вызова на допрос стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп "россияне" и "представители власти в России".

В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дела по ст. 20.3.1 Кодекса об административных нарушениях России, отметили в RT.

Комментируя эту ситуацию, Цимбалюк ответил, что последние 13 лет живет в Москве, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.

"Мне инкриминируют там что пока? Или 15 суток, или 100 часов обязательных работ. Я вот думаю, если меня отправят на обязательные работы в RT, то, конечно, будет перебор. Хотя я не против, на самом деле. Всегда интересно посмотреть, как работают "коллеги", которые нам не совсем коллеги", – сказал он, назвав эту ситуацию давлением на СМИ.

Еще один комментарий по поводу этой ситуации он дал каналу "Дом".

"Я почитаю, подумаю, что они хотят…На самом-то деле, я всегда говорю: я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", – сказал Цимбалюк.