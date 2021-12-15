Депутаты переименовали город Владимир-Волынский

Решение поддержали 348 народных депутатов. Теперь город будет называться Владимир.

Город Владимир-Волынский является административным центром Владимир-Волынского района и Владимир-Волынского городской территориальной общины. На сегодняшний день в городе проживают около 38 000 жителей.

Переименование города Владимир-Волынский инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту исторического названия – Владимир.

Согласно материалам, предоставленным Волынским областным советом, указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет".

В 1795 году, в соответствии с австро-русским соглашением, город вошел в состав Российской империи. Именно после этого присоединения он получил в своем названии приставку "Волынский". Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме.