Депутаты переименовали город Владимир-Волынский

Решение поддержали 348 народных депутатов. Теперь город будет называться Владимир.
Город Владимир-Волынский является административным центром Владимир-Волынского района и Владимир-Волынского городской территориальной общины. На сегодняшний день в городе проживают около 38 000 жителей.
Переименование города Владимир-Волынский инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту исторического названия – Владимир.
Согласно материалам, предоставленным Волынским областным советом, указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет".
В 1795 году, в соответствии с австро-русским соглашением, город вошел в состав Российской империи. Именно после этого присоединения он получил в своем названии приставку "Волынский". Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме.
Ранее решение о переименовании города поддержали его жители на общественных слушаниях – 61% выступил за.
Мэр города Игорь Паленка в июле объяснял в интервью изданию "Слово правди", что смена названия – это восстановление исторической справедливости.