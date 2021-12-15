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Мальта первой из стран Евросоюза легализовала каннабис для личного пользования

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Жителям Мальты разрешили хранить дома до 7 г марихуаны
Жителям Мальты разрешили хранить дома до 7 г марихуаны
Фото: depositphotos.com

Парламент Мальты 36 голосами против 27 одобрил легализацию употребления каннабиса, а также его выращивание для личного пользования. Об этом 14 декабря сообщает Malta Today.

Мальта первой в истории ЕС официально разрешила употребление каннабиса в личных целях. Парламентская оппозиция голосовала против этого законопроекта.

Закон позволит хранить гражданам Мальты до 7 г каннабиса и выращивать в домашних условиях до четырех растений. Также документ предусматривает создание специальных клубов, членам которых смогут продавать каннабис.

Контекст:

В 2015 году власти Мальты исключили хранение небольшого количества марихуаны и ряда других наркотиков из списка уголовных преступлений. Полиция не привлекает к уголовной ответственности тех, кого задержали с 3,5 г конопли, 2 г других наркотиков или двумя таблетками экстази, сообщил сайт Malta Today

В марте 2018 года президент Мальты подписал закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, сообщило издание MJBiz Daily

В феврале 2021 года премьер-министр страны Роберт Абела объявил о планах принять закон, который узаконит владение небольшим количеством каннабиса и растений для личного пользования, напомнило издание Times of Malta.

Теги: марихуана, наркотики, Мальта, конопля, законодательство, Евросоюз
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