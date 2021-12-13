Мальта первой из стран ЕС может легализовать выращивание и владение каннабисом для личного использования

Владение до 7г марихуаны будет законным для лиц в возрасте 18 лет и старше, также планируется разрешить выращивать до четырех растений каннабиса в домашних условиях с дальнейшим хранением до 50 г высушенного продукта.

После голосования закон должен подписать президент страны, сообщил ответственный министр Оуэн Бонничи. Если за законопроект проголосуют, Мальта станет первой европейской страной, узаконившей выращивание и хранение каннабиса для личного использования.