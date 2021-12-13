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Мальта первой из стран ЕС может легализовать выращивание и владение каннабисом для личного использования

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Жителям Мальты разрешат хранить дома до 50 г высушенной марихуаны
Жителям Мальты разрешат хранить дома до 50 г высушенной марихуаны
Фото: depositphotos.com

14 декабря в парламенте Мальты пройдет окончательное голосование по законопроекту, принятие которого позволит жителям страны выращивать и хранить марихуану для личного использования. Об этом 13 декабря сообщает The Guardian.

Владение до 7г марихуаны будет законным для лиц в возрасте 18 лет и старше, также планируется разрешить выращивать до четырех растений каннабиса в домашних условиях с дальнейшим хранением до 50 г высушенного продукта.

После голосования закон должен подписать президент страны, сообщил ответственный министр Оуэн Бонничи. Если за законопроект проголосуют, Мальта станет первой европейской страной, узаконившей выращивание и хранение каннабиса для личного использования.

Контекст:

В 2015 году власти Мальты исключили хранение небольшого количества марихуаны и ряда других наркотиков из списка уголовных преступлений Полиция не привлекает к уголовной ответственности тех, кого задержали с 3,5г конопли, 2г других наркотиков или двумя таблетками экстази, сообщал сайт Malta Today

В марте 2018 года президент Мальты подписал закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, сообщал MJBiz Daily

В феврале 2021 года премьер-министр страны Роберт Абела объявил о планах принять закон, который узаконит владение небольшим количеством каннабиса и растений для личного пользования, сообщала Times of Malta

Теги: марихуана, наркотики, наркомания, Мальта, законодательство, Евросоюз
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