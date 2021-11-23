Uber начал продавать каннабис в канадском Онтарио

В Uber не говорят о том, будут ли расширять предложение по продаже марихуаны провинции Канады Фото: depositphotos.com

В заявлении Uber сказано, что жители Онтарио смогут сделать это, выбрав в приложении категорию "каннабис" и оформив заказ в магазине Tokyo Smoke. Заказ будет готов в течение часа, его можно будет забрать в ближайшем магазине Tokyo Smoke.

Доставка в этом случае не предусмотрена. Несмотря на то, что марихуана легализована в Канаде в течение трех лет, ее доставка по-прежнему незаконна, отмечает BBC News.

В Uber не говорят о том, будут ли расширять предложение на другие провинции Канады или на США, где в десятках регионов легализовано употребление каннабиса в медицинских или рекреационных целях. Представитель Uber сказал Reuters, что компания "продолжит следить за изменением законодательства и возможностями на каждом рынке".