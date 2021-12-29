В 2021 году в Украине провели более 300 трансплантаций, Кабмин продлил действие пилотного проекта

В государственном бюджете 2022 года предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию. 16 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5831, который вносит изменения в закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку". Документ уполномочивает Минздрав утверждать условия и порядки изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов.

В настоящее время в Украине действуют 26 центров трансплантации, расходы которых полностью покрываются за счет средств госбюджета, сообщал украинский Минздрав.

По данным главы министерства Виктора Ляшко, за трансплантацию почки в Украине больница получает от государства 801 тыс. грн, печени – 1,4 млн грн, сердца – свыше 2 млн грн, за трансплантацию костного мозга от несемейного донора – свыше 2,4 млн грн.

Для сравнения, средняя стоимость такого же лечения за границей – 3,5 млн грн за трансплантацию печени, более 3 млн грн – за трансплантацию костного мозга от несемейного донора.