В 2021 году в Украине провели более 300 трансплантаций, Кабмин продлил действие пилотного проекта

Цель разработанного по инициативе Минздрава постановления – стимулирование развития трансплантации как одного из приоритетных направлений здравоохранения. Благодаря реализации пилотного проекта в 2021 году в Украине было проведено более 300 трансплантаций – вдвое больше, чем в 2020 году, и почти в четыре раза больше, чем в 2019-м.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.
В государственном бюджете 2022 года предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию. 16 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5831, который вносит изменения в закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку". Документ уполномочивает Минздрав утверждать условия и порядки изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов.
В настоящее время в Украине действуют 26 центров трансплантации, расходы которых полностью покрываются за счет средств госбюджета, сообщал украинский Минздрав.
По данным главы министерства Виктора Ляшко, за трансплантацию почки в Украине больница получает от государства 801 тыс. грн, печени – 1,4 млн грн, сердца – свыше 2 млн грн, за трансплантацию костного мозга от несемейного донора – свыше 2,4 млн грн.
Для сравнения, средняя стоимость такого же лечения за границей – 3,5 млн грн за трансплантацию печени, более 3 млн грн – за трансплантацию костного мозга от несемейного донора.