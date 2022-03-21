В Лондоне на аукцион выставили картину Бэнкси. Деньги от продажи передадут "Охматдету"

На аукцион, который продлится до 27 марта, выставлена картина CND Soldiers Фото: EPA

Человек, выставивший произведение искусства на аукцион, сохранил анонимность. Торги начались с 20 тыс. фунтов ($26,3 тыс.) и они продлятся до 27 марта. Вся сумма, вырученная от продажи картины, будет направлена детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары со стороны РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, и любые собранные деньги обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.

Они также добавили, что полноценная работа детской больницы является вопросом национальной безопасности Украины. В клинике лечат и детей, и взрослых, пострадавших в ходе российской агрессии.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.