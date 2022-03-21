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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лондоне на аукцион выставили картину Бэнкси. Деньги от продажи передадут "Охматдету"

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На аукцион, который продлится до 27 марта, выставлена картина CND Soldiers
На аукцион, который продлится до 27 марта, выставлена картина CND Soldiers
Фото: EPA

Антивоенная картина британского уличного художника Бэнкси CND Soldiers выставлена на продажу на платформе Myartbroker.

Человек, выставивший произведение искусства на аукцион, сохранил анонимность. Торги начались с 20 тыс. фунтов ($26,3 тыс.) и они продлятся до 27 марта. Вся сумма, вырученная от продажи картины, будет направлена детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары со стороны РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, и любые собранные деньги обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.

Они также добавили, что полноценная работа детской больницы является вопросом национальной безопасности Украины. В клинике лечат и детей, и взрослых, пострадавших в ходе российской агрессии.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан

В результате ракетных обстрелов рано утром 16 марта в Киеве в детской больнице "Охматдет" был поврежден один из корпусов, а на территории заведения обнаружили обломки ракеты.

Теги: Украина, искусство, аукцион, художник, больница, Бэнкси, Охматдет, лечение, картина, война России против Украины
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