В Лондоне на аукцион выставили картину Бэнкси. Деньги от продажи передадут "Охматдету"

Человек, выставивший произведение искусства на аукцион, сохранил анонимность. Торги начались с 20 тыс. фунтов ($26,3 тыс.) и они продлятся до 27 марта. Вся сумма, вырученная от продажи картины, будет направлена детской больнице "Охматдет" в Киеве.
"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары со стороны РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, и любые собранные деньги обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.
Они также добавили, что полноценная работа детской больницы является вопросом национальной безопасности Украины. В клинике лечат и детей, и взрослых, пострадавших в ходе российской агрессии.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
В результате ракетных обстрелов рано утром 16 марта в Киеве в детской больнице "Охматдет" был поврежден один из корпусов, а на территории заведения обнаружили обломки ракеты.