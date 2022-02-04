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"Держите крепче свой биткоин!" Миллиардер Гинзбург рассказал, что делать с криптовалютой

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"Держите крепче свой биткоин!" Миллиардер Гинзбург рассказал, что делать с криптовалютой / ГОРДОН

Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Украинско-американский бизнесмен, девелопер Марк Гинзбург дал прогноз относительно возможного роста криптовалюты биткоин. Об этом он сказал 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Гинзбург вспомнил беседу с ведущим ток-шоу Дмитрием Гордоном в 2018 году, во время которой призвал не продавать биткоины, предвидя дальнейшее подорожание криптовалюты. 

"Я не являюсь крупнейшим игроком в торговле криптовалютой. Я в Украине не продал ни одного биткоина и не купил ни одного биткоина. На самом деле я профессионально занимаюсь вопросами искусственного интеллекта, технологией блокчейн. На нашем с вами интервью вы мне сказали, что был такой знаменитый мем: "Держите крепче свой биткоин". Это когда он повалился вниз, а я сказал, что он будет стоить $25 тыс. Сначала пошло ралли из падения с $18 тыс. до $10 тыс., все хотели сбрасывать. Была паника. Я сказал: "Держите крепче свой биткоин, он будет стоить $25 тыс.", – сказал бизнесмен. 

Гинзбург также объяснил, почему его считают экспертом по криптовалютам, и рассказал, что делать с биткоином в ближайшее время.

Вы желали мне помочь и сказали: "Марк, помните, вы сказали [что он будет стоить] $25 тыс. Ну так что, будет?" А в тот день он был $14 тыс. И я сказал, что будет. Очень скоро будет $25 тыс., а потом и $40 тыс. Через две недели [после того разговора] он был $25 тыс., через полтора месяца  $40 тыс., а потом дорос до $60 тыс. После этого меня восприняли как гуру благодаря вам. И сейчас, когда пошло резкое падение, я получаю сотни и тысячи таких вопросов. Могу сказать только одно: "Держите крепче свой биткоин!" – резюмировал Гинзбург.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В январе 2018 года Гинзбург заявил изданию "ГОРДОН", что биткоин будет стоить $25 тыс. "Мой совет читателям: ребята, не отдавайте ваши биткоины никому. Ни за доллары, ни за евро. Держите крепко свой биткоин, доставшийся вам в результате бессонных ночей, долгих раздумий и отчаянных споров с женой! В марте он будет стоить $25 тыс.", – сказал бизнесмен.

9 ноября 2021 года биткоин превысил отметку в $68 тыс., побив предыдущий рекорд стоимости криптовалюты. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты фиксировался 20 октября того же года – $65,6 тыс.

10 января 2022 года курс биткоина впервые с 21 сентября 2021 года упал ниже $40 тыс., во время торгов 10 января стоимость криптовалюты опускалась до $39,83 тыс.

Теги: биткоин, криптовалюта, Марк Гинзбург, ток-шоу "ГОРДОН"
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