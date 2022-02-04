"Держите крепче свой биткоин!" Миллиардер Гинзбург рассказал, что делать с криптовалютой

Гинзбург вспомнил беседу с ведущим ток-шоу Дмитрием Гордоном в 2018 году, во время которой призвал не продавать биткоины, предвидя дальнейшее подорожание криптовалюты.

"Я не являюсь крупнейшим игроком в торговле криптовалютой. Я в Украине не продал ни одного биткоина и не купил ни одного биткоина. На самом деле я профессионально занимаюсь вопросами искусственного интеллекта, технологией блокчейн. На нашем с вами интервью вы мне сказали, что был такой знаменитый мем: "Держите крепче свой биткоин". Это когда он повалился вниз, а я сказал, что он будет стоить $25 тыс. Сначала пошло ралли из падения с $18 тыс. до $10 тыс., все хотели сбрасывать. Была паника. Я сказал: "Держите крепче свой биткоин, он будет стоить $25 тыс.", – сказал бизнесмен.

Гинзбург также объяснил, почему его считают экспертом по криптовалютам, и рассказал, что делать с биткоином в ближайшее время.

Вы желали мне помочь и сказали: "Марк, помните, вы сказали [что он будет стоить] $25 тыс. Ну так что, будет?" А в тот день он был $14 тыс. И я сказал, что будет. Очень скоро будет $25 тыс., а потом и $40 тыс. Через две недели [после того разговора] он был $25 тыс., через полтора месяца – $40 тыс., а потом дорос до $60 тыс. После этого меня восприняли как гуру благодаря вам. И сейчас, когда пошло резкое падение, я получаю сотни и тысячи таких вопросов. Могу сказать только одно: "Держите крепче свой биткоин!" – резюмировал Гинзбург.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube