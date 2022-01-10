Стоимость биткоина впервые с сентября упала ниже $40 тыс.

За последние семь дней биткоин подешевел на 12%, с начала декабря 2021 года зафиксировано самое большое еженедельное падение его стоимости.

Цена биткоина начала падать на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, страна была второй в мире по объемам майнинга.