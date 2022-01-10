Стоимость биткоина впервые с сентября упала ниже $40 тыс.

За последние семь дней биткоин подешевел на 12%, с начала декабря 2021 года зафиксировано самое большое еженедельное падение его стоимости.
Цена биткоина начала падать на фоне событий в Казахстане. Во время акций протеста там отключили интернет, страна была второй в мире по объемам майнинга.
Курс биткоина 15 октября 2021 года превысил отметку в $60 тыс. Руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин прогнозировал развитие фондов ETF для биткоинов в США в четвертом квартале прошлого года. 9 ноября биткоин обновил исторический рекорд и превысил стоимость в $68 тыс.
Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.
5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.