Бульвар Шоубиз
 
25 мая, 2022
 
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"Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети

 
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Дорн: Я могу собирать деньги, могу распространять культуру, говорить какие-то важные посылы, благодарить за то, что нас принимают, как дома. Это тоже важно слышать
Дорн: Я могу собирать деньги, могу распространять культуру, говорить какие-то важные посылы, благодарить за то, что нас принимают, как дома. Это тоже важно слышать
Фото: Ivan Dorn / Facebook

Украинский певец Иван Дорн месяц назад вместе с семьей переехал в Париж (Франция). Об этом он рассказал в интервью, которое 21 мая вышло на YouTube-канале "Вся такая Монгайт". Запись интервью состоялась в Грузии во время выступления артиста в поддержку Украины.

– воин на сцене. Вот там я боеспособен. Я могу собирать деньги, могу распространять культуру, говорить какие-то важные посылы, благодарить за то, что нас принимают, как дома. Это тоже важно слышать. В общем, беру на себя роль человека, который шлифует какие-то неровности, потому что они все равно возникают, – сказал певец. – Когда у тебя гость надолго задерживается, то ты уже начинаешь избегать встречи с эти гостем. Уверен, подобные истории происходят сейчас в Европе, когда мы насытили собой все страны. Поэтому я выхожу на сцену и говорю: "Благодарю вас за терпение, гостеприимство, благосклонность. Поймите, что не все от нас зависит, и от вас тоже. Поэтому чем сильнее будем помогать, тем быстрее закончим войну". 

По словам Дорна, после нападения РФ на Украину его дети будут учиться в школе в Париже, а жена, дизайнер интерьеров Анастасия Новикова пока он гастролирует, занимается в столице Франции решением различных административных вопросов. Дорн подчеркнул, что сам он был в Париже месяц назад.

"Я приехал туда из Барселоны и поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас там, организовывает административные вопросы – проездные, квартиры, переезды, школы, класс. У нас дети ходили во французский лицей в Киеве", – уточнил он.

ВИДЕО
Видео: Вся такая Монгайт / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины

Дорн и Новикова учились в одном классе. Они зарегистрировали брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015).

Теги: Франция, Иван Дорн, война России против Украины, Анастасия Новикова
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