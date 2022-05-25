  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети

Дорн: Я могу собирать деньги, могу распространять культуру, говорить какие-то важные посылы, благодарить за то, что нас принимают, как дома. Это тоже важно слышать Фото: Ivan Dorn / Facebook

"Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен. Я могу собирать деньги, могу распространять культуру, говорить какие-то важные посылы, благодарить за то, что нас принимают, как дома. Это тоже важно слышать. В общем, беру на себя роль человека, который шлифует какие-то неровности, потому что они все равно возникают, – сказал певец. – Когда у тебя гость надолго задерживается, то ты уже начинаешь избегать встречи с эти гостем. Уверен, подобные истории происходят сейчас в Европе, когда мы насытили собой все страны. Поэтому я выхожу на сцену и говорю: "Благодарю вас за терпение, гостеприимство, благосклонность. Поймите, что не все от нас зависит, и от вас тоже. Поэтому чем сильнее будем помогать, тем быстрее закончим войну".

По словам Дорна, после нападения РФ на Украину его дети будут учиться в школе в Париже, а жена, дизайнер интерьеров Анастасия Новикова пока он гастролирует, занимается в столице Франции решением различных административных вопросов. Дорн подчеркнул, что сам он был в Париже месяц назад.

"Я приехал туда из Барселоны и поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас там, организовывает административные вопросы – проездные, квартиры, переезды, школы, класс. У нас дети ходили во французский лицей в Киеве", – уточнил он.

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