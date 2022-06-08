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08 июня, 2022
 
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40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото

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Мейхер продемонстрировала одежду собственного бренда
Мейхер продемонстрировала одежду собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 8 июня на Instagram-странице своего именного бренда одежды Meiher by Meiher опубликовала снимки, для которых позировала в шелковом комбинезоне и шляпе.

На одном из снимков певица запечатлена со спины. В глубоком вырезе видна голая спина и отсутствие бюстгальтера.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, бюстгальтер, одежда
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