"Длинные волосы к лицу", "Похожа на Джулию Робертс". Мейхер показала лицо крупным планом

Певица показала лицо крупным планом.
В посте Мейхер заявила, что ее именной бренд одежды Meiher by Meiher нуждается в портной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Длинные волосы к лицу. Очень стильно", – прокомментировала подписчица zelinskaia635.
"Надежда, вы здесь похожи на [голливудскую актрису] Джулию Робертс", – отметила serdiuk6198.
Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.