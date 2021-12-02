"Длинные волосы к лицу", "Похожа на Джулию Робертс". Мейхер показала лицо крупным планом

Певица показала лицо крупным планом.

В посте Мейхер заявила, что ее именной бренд одежды Meiher by Meiher нуждается в портной.

"Длинные волосы к лицу. Очень стильно", – прокомментировала подписчица zelinskaia635.

"Надежда, вы здесь похожи на [голливудскую актрису] Джулию Робертс", – отметила serdiuk6198.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.