"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой

"Наступление холодов для меня – это не только дополнительный свитер (ладно, два!), но и дополнительный фокус внимания: кожа. А именно – кожа головы", – написала она.
Димопулос подчеркнула, что в межсезонье с кожей головы случается обезвоживание, раздражение, она может чувствовать себя плохо из-за дисбаланса микробиома.
"К сожалению, я не знала этого ранее и просто списывала все неприятные ощущения на погоду, пока не проконсультировалась потому поводу у трихолога", – отметила певица.
Димопулос призналась, что использует для защиты кожи головы специальные средства.
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"Такая Санта мне нравится. Дерзкая кошечка", – прокомментировала подписчица elenade2222.
"Женственность как она есть", – отметила maya949.
Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).
Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).