"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой

Димопулос: Наступление холодов для меня – это не только дополнительный свитер, но и дополнительный фокус внимания: кожа Фото: santadimopulos / Instagram

"Наступление холодов для меня – это не только дополнительный свитер (ладно, два!), но и дополнительный фокус внимания: кожа. А именно – кожа головы", – написала она.

Димопулос подчеркнула, что в межсезонье с кожей головы случается обезвоживание, раздражение, она может чувствовать себя плохо из-за дисбаланса микробиома.

"К сожалению, я не знала этого ранее и просто списывала все неприятные ощущения на погоду, пока не проконсультировалась потому поводу у трихолога", – отметила певица.

Димопулос призналась, что использует для защиты кожи головы специальные средства.

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"Такая Санта мне нравится. Дерзкая кошечка", – прокомментировала подписчица elenade2222.

"Женственность как она есть", – отметила maya949.