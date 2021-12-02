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02 декабря, 2021
 
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"Дерзкая кошечка", "Женственность как она есть". Димопулос снялась голой

Димопулос: Наступление холодов для меня это не только дополнительный свитер, но и дополнительный фокус внимания: кожа
Димопулос: Наступление холодов для меня – это не только дополнительный свитер, но и дополнительный фокус внимания: кожа
Фото: santadimopulos / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1" Санта Димопулос в Instagram 29 ноября опубликовала фото, для которого позировала без одежды и белья в кадре.

"Наступление холодов для меня – это не только дополнительный свитер (ладно, два!), но и дополнительный фокус внимания: кожа. А именно – кожа головы", – написала она.

Димопулос подчеркнула, что в межсезонье с кожей головы случается обезвоживание, раздражение, она может чувствовать себя плохо из-за дисбаланса микробиома.

"К сожалению, я не знала этого ранее и просто списывала все неприятные ощущения на погоду, пока не проконсультировалась потому поводу у трихолога", – отметила певица.

Димопулос призналась, что использует для защиты кожи головы специальные средства.

"Такая Санта мне нравится. Дерзкая кошечка", – прокомментировала подписчица elenade2222.

"Женственность как она есть", – отметила maya949.

Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Теги: ВИА Гра, Санта Димопулос, танцы, певица, Танцы со звездами, ню-фото
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