Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность

Украинская певица, ведущая и актриса Надежды Мейхер рассказала, как относится к жизни и смерти.

Мейхер: Я лично счастлива, что нет ни конца, ни края самопознанию, творчеству, саморазвитию Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер заявила, что чувство неудовлетворенности всегда вызывало у нее эмоциональное возбуждение. Об этом она написала 28 января в Inatagram.

"Я лично счастлива, что нет ни конца, ни края самопознанию, творчеству, саморазвитию. Я счастлива, что всегда испытываю жажду и жадность к познанию себя в этой жизни. Меня всегда эмоционально возбуждала неудовлетворенность, ведь она меня не останавливала, а, наоборот, хотелось еще больше и глубже себя испытывать внутри и извне", – написала артистка.

По словам Мейхер, она не делит свою жизнь на периоды.

"Жизнь – это непрерывные связи, которые, словно нити, переплетаются, создавая кружевной узор. И как важно наполнить душу благодарностью ко всему что было, есть и будет, чтобы однажды с благодарностью уйти в вечность", – подытожила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. У нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher.

Мейхер – мать троих детей. В отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко в 2002 году она родила сына Игоря. В браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым певица стала мамой двоих дочерей – Анны (2012) и Марии (2015).