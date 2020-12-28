Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны

По словам украинской певицы и актрисы Надежды Мейхер, в молодости ее мать Галина Грановская также выступала на сцене.

Украинская певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер во время одного из своих выступлений с моноспектаклем Feelings пригласила на сцену свою маму Галину Грановскую, предоставив ей возможность спеть перед зрителями. Об этом говорится в сюжете передачи "Зірковий шлях", которая вышла в эфир 28 декабря на канале "Украина".

По словам Мейхер, когда она была ребенком, ее мама также пела на сцене.

"Мама выступала в контексте своей профессии. Она работала в торговле, и у них были профессиональные праздники. Мама и танцевала, и пела", – рассказала артистка.

Она отметила, что в последний раз ее мать выступала перед зрителями примерно 30 лет назад.

Мейхер сообщила, что сейчас Галина Грановская живет на две страны – Украину и Италию.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube



Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Украине. В 2000 году она дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. У нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher.

Актриса – мать троих детей. В отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко в 2002 году она родила сына Игоря. В браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым певица стала мамой двоих дочерей – Анны (2012) и Марии (2015).