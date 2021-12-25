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25 декабря, 2021
 
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"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа

В подписи к фото Надежда Мейхер пожелала всем удачных праздников
В подписи к фото Надежда Мейхер пожелала всем удачных праздников
Фото: nadyameiher / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая последние годы работает в России, вечером 25 декабря запостила в Instagram свой новый портрет. На снимке она сидит в авто с распущенными волосами и с минимум макияжа.

"Каникулы… Желаю вам удачных праздников", – подписала фото 39-летняя певица.

"Взаимно, всего и вам самого наилучшего! Очень красивая!" – написала victoriasemchenko.

"Классная и красивая", – прокомментировал пост voronkov118.

"Надя – супер", – считает ivan_obuxov.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: Надежда Мейхер, певица, фото, макияж
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