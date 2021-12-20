"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна

По словам Надежды Мейхер, костюм, который она показала, выполнен из 100% шерсти и стоит 4,8 тыс. грн Фото: nadyameiher / Instagram

На снимках 39-летняя певица облачена в темные полупрозрачные брюки выше щиколотки и полупрозрачный гольф. По словам Мейхер, костюм выполнен из 100% шерсти и стоит 4,8 тыс. грн.

"Богиня любви и красоты", – восхитился в комментариях подписчик певицы с ником dan.pyrkov.

"Шикарный костюм!" – написала my_name_is_juliaaaaa.

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