Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская

Мейхер: Когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться Фото предоставлено пресс-службой "Нового канала"

По словам Мейхер, мать сперва уехала в Италию на заработки, а затем осталась там жить. Певица призналась, что этим летом гостила вместе с детьми у матери.

"Не очень люблю отдыхать в постсоветском пространстве, потому что там меня все знают. Не то чтобы это очень коробило. В повседневной жизни я нормально к этому отношусь, но когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться. За границей намного проще. Там тоже, конечно, есть люди, которые меня узнают, но их значительно меньше", – заявила артистка.