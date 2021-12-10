Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская

По словам Мейхер, мать сперва уехала в Италию на заработки, а затем осталась там жить. Певица призналась, что этим летом гостила вместе с детьми у матери.
"Не очень люблю отдыхать в постсоветском пространстве, потому что там меня все знают. Не то чтобы это очень коробило. В повседневной жизни я нормально к этому отношусь, но когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться. За границей намного проще. Там тоже, конечно, есть люди, которые меня узнают, но их значительно меньше", – заявила артистка.
Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).
У Мейхер есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.