Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2021
 
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"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика

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Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер сопроводила новое фото стихотворением собственного сочинения
Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер сопроводила новое фото стихотворением собственного сочинения
Фото: nadyameiher / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая последние годы работает в России, 10 декабря запостила в Instagram свой черно-белый портрет. На снимке она позирует с оголенным верхом.

Вместо подписи к фото 39-летняя певица опубликовала белый стих собственного сочинения  "Кого реже видеть – нежнее обнимать. Съедать глазами и вдыхать до умопомрачения".

"Сексуальный "ошейник", тебе идет", – прокомментировал фото aleksandrshevchenko542.

"Надя, остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой! Мы же не выдержим", – попросил zhekazheka198.

"Действительно красивая девушка…" – написал igrabskii.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, грудь
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