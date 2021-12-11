"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика

Вместо подписи к фото 39-летняя певица опубликовала белый стих собственного сочинения "Кого реже видеть – нежнее обнимать. Съедать глазами и вдыхать до умопомрачения".

"Сексуальный "ошейник", тебе идет", – прокомментировал фото aleksandrshevchenko542.

"Надя, остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой! Мы же не выдержим", – попросил zhekazheka198.

"Действительно красивая девушка…" – написал igrabskii.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.