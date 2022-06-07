"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео

Хайек танцевала сальсу в зрительном зале на концерте музыканта Марка Энтони, куда она отправилась с моделью Надей Феррейрой.

"Субботний вечер. Наслаждаясь необыкновенным концертом короля сальсы Марка Энтони со своей королевой Надей Феррейрой", – написала она.

"Выглядит обалденно!" – прокомментировал подписчик damn_it_man_braids.

"Мне нравится твоя грудь, Сальма!" – отметил wiii_pl.

Контекст:

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года. Он работал для знаменитых модных изданий: Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Rolling Stone, Newsweek. Снимал рекламные кампании брендов Chanel, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani, Gap, Versace, Lancôme, L’Oréal, Elizabeth Arden, Revlon.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.