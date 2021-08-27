"Красивые улыбки". 54-летняя Хайек показала подругу, с которой дружит с рождения

"С моей лучшей подругой Патрисией, которая одарила меня своей дружбой с тех пор, как я родилась, – почти 55 лет назад", – написала Хайек.

"Красивые улыбки", – прокомментировала подписчица nate.the.gnome.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.