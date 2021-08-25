"Такое платье – только с идеальной фигурой". Звезда "Великолепного века" Узерли засветила формы в сильно облегающем платье

Узерли выбрала сильно облегающую модель платья, подчеркнув свои формы.

"Такое платье – только с идеальной фигурой", – прокомментировала подписчица abkhaziatur.

"Бесподобна, как всегда", – написала _trx.ksm_.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).