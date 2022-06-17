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17 июня, 2022
 
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"Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином

 
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Неплях: В мужчине, который будет рядом со мной, я тоже хочу чувствовать стабильность
Неплях: В мужчине, который будет рядом со мной, я тоже хочу чувствовать стабильность
Фото: neplyah / Instagram

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", 28-летняя Анна Неплях 16 июня в эфире канала "Украина" заявила, что после нападения РФ на Украину рассталась со своим бойфрендом из России, который проживал на Кипре.

"Все отношения с мужчинами из России, даже этнического происхождения, невозможны для меня,  – заявила Неплях– Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

По ее словам, новый возлюбленный должен любить Украину так же, как любит свою страну она сама.

"Я очень горжусь своими друзьями, которые пошли воевать, всеми своими знакомыми, которые волонтерят. В этом ты чувствуешь стабильность. И, наверное, в мужчине, который будет рядом со мной, я тоже хочу чувствовать эту стабильность. Даже в самое трудное время я должна знать, что он не покинет свой дом, что он будет защищать тебя, свою страну и людей, которых любит", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube
Контекст:

Неплях является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". На международном конкурсе красоты, проходившем в Израиле 13 декабря 2021 года, Неплях не вошла в число полуфиналисток.

Ранее она не афишировала личную жизнь. 

Теги: война России против Украины, Мисс Украина Вселенная, мужчины, Анна Неплях
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