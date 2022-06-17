  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином

Неплях: В мужчине, который будет рядом со мной, я тоже хочу чувствовать стабильность Фото: neplyah / Instagram

"Все отношения с мужчинами из России, даже этнического происхождения, невозможны для меня, – заявила Неплях. – Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

По ее словам, новый возлюбленный должен любить Украину так же, как любит свою страну она сама.

"Я очень горжусь своими друзьями, которые пошли воевать, всеми своими знакомыми, которые волонтерят. В этом ты чувствуешь стабильность. И, наверное, в мужчине, который будет рядом со мной, я тоже хочу чувствовать эту стабильность. Даже в самое трудное время я должна знать, что он не покинет свой дом, что он будет защищать тебя, свою страну и людей, которых любит", – подытожила она.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube