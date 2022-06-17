  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином

"Все отношения с мужчинами из России, даже этнического происхождения, невозможны для меня, – заявила Неплях. – Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".
По ее словам, новый возлюбленный должен любить Украину так же, как любит свою страну она сама.
"Я очень горжусь своими друзьями, которые пошли воевать, всеми своими знакомыми, которые волонтерят. В этом ты чувствуешь стабильность. И, наверное, в мужчине, который будет рядом со мной, я тоже хочу чувствовать эту стабильность. Даже в самое трудное время я должна знать, что он не покинет свой дом, что он будет защищать тебя, свою страну и людей, которых любит", – подытожила она.
Неплях является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". На международном конкурсе красоты, проходившем в Израиле 13 декабря 2021 года, Неплях не вошла в число полуфиналисток.
Ранее она не афишировала личную жизнь.