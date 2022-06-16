Бульвар Шоубиз
 
16 июня, 2022
 
Новости

Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полякова о Виннике: Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной
Полякова о Виннике: Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 6 июня в эфире канала "1+1" заявила, что в последний раз общалась со своим коллегой Олегом Винником в первые дни войны. Артистка подчеркнула, что ему "все это болело".

Комментируя исчезновение Винника, Полякова заявила, что слышала о его проблемах со здоровьем. 

"То, что я слышала, – у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем были. Пусть он сам эту информацию обнародует, чтобы это не исходило от меня, – сказала Полякова. – Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной". 

В ноябре 2021 года Винник за два дня до выступления отменил два сольных концерта, сославшись на проблемы со здоровьем. 

Руководитель фан-клуба Винника Валерия Барон на своей странице в Facebook 10 июня опубликовала фрагмент выступления артиста, которое, по ее словам, состоялась за несколько дней до войны в селе Ковалевка Белоцерковского района Киевской области по случаю 10-летия ФК "Колос". 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию, в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

Украинский певец Валерий Харчишин предположил, что певец, возможно, гастролирует в Германии.

Украинский ведущий Слава Демин, комментируя исчезновение Винника, призвал не осуждать певца, не зная, чем он занимается.

Теги: Олег Винник, Оля Полякова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
  Полякова о Виннике: Олег не предатель. У него серьезные проблемы
  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 