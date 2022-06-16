  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы

Комментируя исчезновение Винника, Полякова заявила, что слышала о его проблемах со здоровьем.
"То, что я слышала, – у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем были. Пусть он сам эту информацию обнародует, чтобы это не исходило от меня, – сказала Полякова. – Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной".
В ноябре 2021 года Винник за два дня до выступления отменил два сольных концерта, сославшись на проблемы со здоровьем.
Руководитель фан-клуба Винника Валерия Барон на своей странице в Facebook 10 июня опубликовала фрагмент выступления артиста, которое, по ее словам, состоялась за несколько дней до войны в селе Ковалевка Белоцерковского района Киевской области по случаю 10-летия ФК "Колос".
3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.
Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию, в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.
На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
Украинский певец Валерий Харчишин предположил, что певец, возможно, гастролирует в Германии.
Украинский ведущий Слава Демин, комментируя исчезновение Винника, призвал не осуждать певца, не зная, чем он занимается.