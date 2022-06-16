  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы

Полякова о Виннике: Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной Фото: Оля Полякова / Facebook

Комментируя исчезновение Винника, Полякова заявила, что слышала о его проблемах со здоровьем.

"То, что я слышала, – у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем были. Пусть он сам эту информацию обнародует, чтобы это не исходило от меня, – сказала Полякова. – Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной".

В ноябре 2021 года Винник за два дня до выступления отменил два сольных концерта, сославшись на проблемы со здоровьем.

Руководитель фан-клуба Винника Валерия Барон на своей странице в Facebook 10 июня опубликовала фрагмент выступления артиста, которое, по ее словам, состоялась за несколько дней до войны в селе Ковалевка Белоцерковского района Киевской области по случаю 10-летия ФК "Колос".

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Видео: ЖВЛ / YouTube