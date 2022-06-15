  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются

"Сейчас много кто осуждает Олега Винника, который с такой многомилионной аудиторией молчит, а мог бы вести информационную войну", – сказала Демину Доротюк.

"Что касается мужчин, которые выехали, в том числе и артисты, – это их дело. Мы не знаем, почему они это сделали. Не нам их судить. Следите за собой в первую очередь. Смотрите, что сделали вы. Мы судим по постам в соцсетях. Вот говорят: "Олег Винник ничего не постит в Instagram". Хорошо. [Украинский ведущий] Дима Комаров тоже не сильно что-то постит в Instagram, но это же не означает, что он где-то отсиживается в бомбоубежище. Поэтому нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются", – прокомментировал Демин.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube