Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
Новости

Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован полтора месяца назад и посвящен Пасхе
Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован полтора месяца назад и посвящен Пасхе
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин в интервью, которое вышло 14 июня на YouTube-канале его коллеги, журналистки Алины Доротюк, прокомментировал исчезновение украинского певца Олега Винника из публичного пространства.

"Сейчас много кто осуждает Олега Винника, который с такой многомилионной аудиторией молчит, а мог бы вести информационную войну", – сказала Демину Доротюк. 

"Что касается мужчин, которые выехали, в том числе и артисты, – это их дело. Мы не знаем, почему они это сделали. Не нам их судить. Следите за собой в первую очередь. Смотрите, что сделали вы. Мы судим по постам в соцсетях. Вот говорят: "Олег Винник ничего не постит в Instagram". Хорошо. [Украинский ведущий] Дима Комаров тоже не сильно что-то постит в Instagram, но это же не означает, что он где-то отсиживается в бомбоубежище. Поэтому нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются", – прокомментировал Демин.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

3 марта, спустя почти неделю после нападения РФ на Украину, Винник записал и выложил в Instagram обращение, в котором осудил российскую агрессию против Украины.

Последний пост на его странице в Instagram опубликован 24 апреля. В нем он поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему артист замалчивает российскую агрессию, в отличие от своих украинских коллег. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну такое…" – написали пользователи сети.

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

Украинский певец Валерий Харчишин предположил, что певец, возможно, гастролирует в Германии.

Теги: Олег Винник, Слава Демин
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