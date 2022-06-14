"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона

"Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня служить в украинскую армию. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не давал этому огласку, потому что параллельно с этим занимался нашим благотворительным фондом. Поэтому не переживайте – с духом все в порядке. Слава Украине!" – сказал Кривошапко.
Артист записал ролик, сидя за рулем в автомобиле.
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После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогает переселенцам из своего родного города Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.