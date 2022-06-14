"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона

Кривошапко: Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня служить в украинскую армию. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном Фото: alexanderkrivoshapko / Insragram

"Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня служить в украинскую армию. Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не давал этому огласку, потому что параллельно с этим занимался нашим благотворительным фондом. Поэтому не переживайте – с духом все в порядке. Слава Украине!" – сказал Кривошапко.

Артист записал ролик, сидя за рулем в автомобиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko)