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14 июня, 2022
 
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"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.

Хмара: Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего это два года моей музыкальной жизни
Хмара: Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни
Фото: Евгений Хмара / Facebook

Украинский пианист Евгений Хмара 14 июня сообщил в Instagram, что его обокрали в поезде за границей во время гастролей по европейским странам в поддержку ВСУ. По словам артиста, воры украли у него музыкальное оборудование стоимостью €8 тыс. и мобильный телефон.

"И это в тот момент, когда ты ездишь поездом ночью, чтобы сэкономить лишние 100 за ночь в отеле, так как все деньги – каждая копейка – важны для помощи нашим защитникам и защитницам", – написал Хмара. 

По словам пианиста, он ехал в пустом купе, поставив сумку с оборудованием возле ног, а спустя время переложил вещи под сиденье, телефон выложил из кармана. 

"Я проснулся без всего. Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть. Но в то же время это ничто по сравнению с тем, что теряют сегодня украинцы из-за нашего соседа. Я жив. Родные и друзья живы, а это главное", – подытожил он. 

Хмара не уточнил, обратился ли он в полицию. 

Контекст:

Хмара – лауреат международных музыкальных конкурсов, обладатель Голливудской премии импровизаторов. 

В 2012 году он стал финалистом шоу "Україна має талант". 

Хмара женат. Вместе с женой Дарьей Ковтун воспитывает двоих детей – сына Николая (2017) и дочь Веру (2019).

После нападения РФ на Украину Хмара выступает с концертами в поддержку Украины.

Теги: музыка, кража, ВСУ, Евгений Хмара
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