"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.

Хмара: Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни Фото: Евгений Хмара / Facebook

"И это в тот момент, когда ты ездишь поездом ночью, чтобы сэкономить лишние €100 за ночь в отеле, так как все деньги – каждая копейка – важны для помощи нашим защитникам и защитницам", – написал Хмара.

По словам пианиста, он ехал в пустом купе, поставив сумку с оборудованием возле ног, а спустя время переложил вещи под сиденье, телефон выложил из кармана.

"Я проснулся без всего. Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть. Но в то же время это ничто по сравнению с тем, что теряют сегодня украинцы из-за нашего соседа. Я жив. Родные и друзья живы, а это главное", – подытожил он.

Хмара не уточнил, обратился ли он в полицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EVGENY KHMARA * PIANIST * Євген Хмара (@evgenykhmara)