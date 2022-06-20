Бульвар Шоубиз
 
20 июня, 2022
 
Новости

Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тина Кароль: Регулирование российских песен сдержит перебежчиков
Тина Кароль: Регулирование российских песен сдержит перебежчиков
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль одобрительно высказалась о частичном запрете на исполнение российской музыки в украинском медиа- и общественном пространстве, принятом Верховной Радой 19 июня. Комментарий артистки опубликован на YouTube-канале ICTV.

"Регулирование российских песен немного, возможно, прибьет ту пыль, скажем так, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи на свою Родину", – заявила певица (в законопроекте речь идет о запрете на песни артистов, которые являются гражданами РФ, а не песен на русском языке. – "ГОРДОН"). 

Тина Кароль не стала называть имен своих коллег, которых считает перебежчиками, но ведущие отметили, что "намек поняли". 

За несколько дней до ее высказывания украинская певица Loboda, которая до войны жила и работала в России, показала серию роликов, в которых была запечатлена во время возвращения в родной город Ирпень. Это был первый визит артистки в Украину после нападения России.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Принятая 19 июня во втором чтении депутатами ВР законодательная инициатива вводит запрет на гастроли в Украине граждан страны-агрессора России и на воспроизведение песен из их репертуара. 

В то же время законопроект предусматривает создание списка российских исполнителей, осудивших агрессию России против Украины. Тех, кто попал в список, запреты не коснутся.

Законопроект готовится на подпись президенту.

Теги: законопроект, Тина Кароль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Роднянский: Самое страшное с Путиным произошло во время COVID
  Роднянский: Самое страшное с Путиным произошло во время COVID
Дмитрий ГОРДОН
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 