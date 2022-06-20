  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"

"Регулирование российских песен немного, возможно, прибьет ту пыль, скажем так, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи на свою Родину", – заявила певица (в законопроекте речь идет о запрете на песни артистов, которые являются гражданами РФ, а не песен на русском языке. – "ГОРДОН").

Тина Кароль не стала называть имен своих коллег, которых считает перебежчиками, но ведущие отметили, что "намек поняли".

За несколько дней до ее высказывания украинская певица Loboda, которая до войны жила и работала в России, показала серию роликов, в которых была запечатлена во время возвращения в родной город Ирпень. Это был первый визит артистки в Украину после нападения России.

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Видео: Факти ICTV / YouTube