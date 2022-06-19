Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. Будут исключения

Эта информация указана в карточке законопроекта. Согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте Рады, за принятие законопроекта сегодня проголосовали 303 парламентария.

Его приняли без обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он определяет понятие "национальный музыкальный продукт" и предусматривает программы развития национального музыкального продукта, в том числе гранты.

Согласно записке, проект предлагает увеличить:

до 40% долю песен на государственном языке на радио;

до 75% суточного объема – ведение передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

Законопроектом предлагают запретить "публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые:

содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, за исключением бывших граждан государства-агрессора, которые или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора;

произведены физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором".

Также законодательная инициатива предусматривает запрет на гастроли граждан страны-агрессора России, предлагает ввести запрет на воспроизведение любой музыки в салоне автобуса и – без согласия всех пассажиров – в такси.

В то же время законопроект предусматривает создание списка исполнителей, осудивших агрессию России против Украины, и определение правил его формирования. Тех, кто попал в список, запреты, которые введет законопроект (гастроли и публичная демонстрация), не коснутся.

Законопроект уже готовится на подпись президенту.