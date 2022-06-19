Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. Будут исключения

Эта информация указана в карточке законопроекта. Согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте Рады, за принятие законопроекта сегодня проголосовали 303 парламентария.
Его приняли без обсуждения.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он определяет понятие "национальный музыкальный продукт" и предусматривает программы развития национального музыкального продукта, в том числе гранты.
Согласно записке, проект предлагает увеличить:
Законопроектом предлагают запретить "публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые:
Также законодательная инициатива предусматривает запрет на гастроли граждан страны-агрессора России, предлагает ввести запрет на воспроизведение любой музыки в салоне автобуса и – без согласия всех пассажиров – в такси.
В то же время законопроект предусматривает создание списка исполнителей, осудивших агрессию России против Украины, и определение правил его формирования. Тех, кто попал в список, запреты, которые введет законопроект (гастроли и публичная демонстрация), не коснутся.
Законопроект уже готовится на подпись президенту.
Верховная Рада признала Россию страной-агрессором в 2015 году. В апреле 2022-го парламент признал Россию страной-террористом и запретил ее военную символику.