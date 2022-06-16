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16 июня, 2022
 
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"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео

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Loboda: Я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину!
Loboda: Я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину!
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 16 июня опубликовала в Instagram ролик, снятый во время ее приезда в Ирпень.

Певица показала, как выглядит разрушенный Дом культуры внутри.

"Вчера был один из самых сложных дней в моей жизни… Вчера я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину!" – написала она.

Loboda подчеркнула, что Ирпень – ее любимый, родной город, "земля ее детства и теплых воспоминаний".

"Разрушенные дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулеметов, дотла сгоревшие дома, уничтоженный Дом культуры. Внутри только застывший ужас и холод…" – заявила певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Во время визита в Ирпень Loboda сопровождал мэр города Александр Маркушин.

24 марта Loboda, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что певицу Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находились в РФ. Ранее певица говорила, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран, и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру.

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Теги: Россия, Украина, война, Ирпень, война России против Украины, ракеты, Loboda, певица, российские оккупанты
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