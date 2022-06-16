"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео

Loboda: Я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину! Фото: lobodaofficial / Instagram

Певица показала, как выглядит разрушенный Дом культуры внутри.

"Вчера был один из самых сложных дней в моей жизни… Вчера я собственными глазами увидела мой родной Ирпень и последствия чудовищного вторжения российских войск в Украину!" – написала она.

Loboda подчеркнула, что Ирпень – ее любимый, родной город, "земля ее детства и теплых воспоминаний".

"Разрушенные дома, вмятины от гусениц танков, пробоины от ракет, многочисленные повреждения от осколков и пулеметов, дотла сгоревшие дома, уничтоженный Дом культуры. Внутри только застывший ужас и холод…" – заявила певица.

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